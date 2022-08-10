Во Владимирской области выявили 69 случаев заражения коронавирусом за сутки на 10 августа. Днем ранее было 57. В больницу госпитализировали 16 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 69 случаев заражения коронавирусом за сутки на 10 августа. Днем ранее было 57. В больницу госпитализировали 16 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 19 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 386. В лидерах по заражениям Владимир с 14 заболевшими за сутки. На