Муромский городской суд признал хозяина управляющей компании виновным в сходе ледяной глыбы на голову 11-летнего ребенка. Мужчине выписали штраф в 50 тысяч рублей. Как установил суд, УК не

Муромский городской суд признал хозяина управляющей компании виновным в сходе ледяной глыбы на голову 11-летнего ребенка. Мужчине выписали штраф в 50 тысяч рублей. Как установил суд, УК не оказала услуги, отвечающие требованиям безопасности жизни. Из-за этого 10 февраля у 123 дома по улице Московской в Муроме на голову мальчика упал лед. Ребенок получил травму головы.