С начала года органы ЗАГС зарегистрировали 5107 новорождённых.

Во Владимирской области смертность в два раза превысила рождаемость. Об этом сообщает департамент юстиции.С начала года органы ЗАГС зарегистрировали 13674 смерти и 5107 новорождённых. Во Владимире скончалось 3215 жителей, а родилось 2075 малышей. На втором месте - Муром, где соотношение составляет 1433 на 481. Замыкает тройку - Ковров: 1373 летальных исхода на 562 появившихся на свет младенца.С января по июль жители региона сыграли 4050 свадеб, 3227 семей развелись. В лидерах по бракоразводным делам также находятся три самых крупных города: Владимир, Ковров и Муром.