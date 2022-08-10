Во Владимирской области сотрудниками правоохранительных органов задержан 21-летний подозреваемый по...

Во Владимирской области сотрудниками правоохранительных органов задержан 21-летний подозреваемый по уголовному делу о применении 6 августа насилия в отношении представителей власти.Напомним, что речь идет о происшествии, видео с которым "взорвало" соцсети. В объективе - сотрудники ГИБДД при исполнении и те, кто нарушил закон. На часах было 5 утра.Водителя "Лексуса" полицейские остановили в самом центре Владимира. Накануне он избил одного из жителей. Законные требования инспекторов молодой человек игнорировал. От медосвидетельствования он отказался.Далее конфликт обострился: во время составления протокола к инспекторам подошли знакомые водителя, которые стали проявлять агрессию в отношении сотрудников полиции.Позднее задержанный водитель признал вину, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.И вот теперь следователями СУ СК России по Владимирской области будут проведены следственные действия со знакомым задержанного, против которого возбуждено уголовное дело. Он, будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции 6 августа, применил насилие в отношении них.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления, подчеркнула пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.