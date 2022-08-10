Владимир Зеленский дал понять, что его больше не волнует так называемое возвращение Донбасса.
Владимир Зеленский дал понять, что его больше не волнует так называемое возвращение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский практически в ежедневном режиме обращается к народу и сообщает о потерях ВСУ. Однако, как заметил украинский политолог Василь Вакаров, в последнее время так называемый украинский лидер перестал призывать к освобождению потерянных территорий, в частности Донбасса.
Сейчас Зеленский начал говорить о возможных референдумах на освобожденных от ВСУ территориях. Он буквально угрожает России, предупреждая о том, что Киев и весь "свободный мир" выйдет из переговоров, если будет проведено голосование о присоединении к РФ в регионах, контролируемых российскими войсками после 24 февраля. "Это очень примечательная фраза, потому что Зеленский смирился с тем, что Донбасс будет потерян", – сказал Вакаров в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Зеленский больше переживает за территории, которые Украина потеряла после 24 февраля, потому что это произошло при нем, объяснил политолог. По словам эксперта, все это начали понимать и украинцы.
Киевский режим продолжает терроризировать Донбасс. В начале августа ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по центральным улицам Донецка. Подробнее о том "Дни.ру".