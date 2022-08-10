Владимир Зеленский дал понять, что его больше не волнует так называемое возвращение Донбасса.

Владимир Зеленский дал понять, что его больше не волнует так называемое возвращение Донбасса.Президент Украины Владимир Зеленский практически в ежедневном режиме обращается к народу и сообщает о потерях ВСУ. Однако, как заметил украинский политолог Василь Вакаров, в последнее время так называемый украинский лидер перестал призывать к освобождению потерянных территорий, в частности Донбасса.Сейчас Зеленский начал говорить о возможных референдумах на освобожденных от ВСУ территориях. Он буквально угрожает России, предупреждая о том, что Киев и весь "свободный мир" выйдет из переговоров, если будет проведено голосование о присоединении к РФ в регионах, контролируемых российскими войсками после 24 февраля. "Это очень примечательная фраза, потому что Зеленский смирился с тем, что Донбасс будет потерян", – сказал Вакаров в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".Зеленский больше переживает за территории, которые Украина потеряла после 24 февраля, потому что это произошло при нем, объяснил политолог. По словам эксперта, все это начали понимать и украинцы.Киевский режим продолжает терроризировать Донбасс. В начале августа ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по центральным улицам Донецка. Подробнее о том "Дни.ру".