Мэрия отреагировала на наш репортаж о проблемах дома №11по улице 1-я Никольская. Напомним, люди, живущие там, сравнивают здание с сараем и жалуются на отвратительные условия проживания. Ирина

Мэрия отреагировала на наш репортаж о проблемах дома №11по улице 1-я Никольская. Напомним, люди, живущие там, сравнивают здание с сараем и жалуются на отвратительные условия проживания. Ирина Писарева и Светлана Мурасанова единственные жильцы малоквартирного дома. Здесь 15 квартир, 14 из которых пустуют. К дому не подведен газ, воду в квартиры люди проводили своими силами. Отопление