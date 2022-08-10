Приговором Судогодского районного суда осужден житель Владимирской области за умышленное причинение...

Приговором Судогодского районного суда осужден житель Владимирской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.В октябре 2021 года осужденный находился в доме своего знакомого, где они вместе распивали спиртные напитки. И на почве ранее возникшего конфликта и личной неприязни, злоумышленник нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо, от которого тот упал на пол. После этого осужденный ещё нанёс не менее 5 ударов коленом и кулаками по голове потерпевшего, а также не менее одного удара в область головы находящимся в комнате магнитофоном.В результате пострадавшему были причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени и другие повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего судом удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/