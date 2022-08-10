Приговором Судогодского районного суда осужден житель Владимирской области за умышленное причинение...
Приговором Судогодского районного суда осужден житель Владимирской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
В октябре 2021 года осужденный находился в доме своего знакомого, где они вместе распивали спиртные напитки. И на почве ранее возникшего конфликта и личной неприязни, злоумышленник нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо, от которого тот упал на пол. После этого осужденный ещё нанёс не менее 5 ударов коленом и кулаками по голове потерпевшего, а также не менее одного удара в область головы находящимся в комнате магнитофоном.
В результате пострадавшему были причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени и другие повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего судом удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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