Её чадо село за руль без прав и сбило лося.

В Камешковском районе женщина сообщила об угоне машины, чтобы спасти сына, который сбил лося. В итоге на даму завели уголовное дело за ложный донос.В мае 41-летняя обвиняемая сообщила в дежурную часть о краже «Лады». Якобы, накануне вечером она припарковала автомобиль около дома, а утром не обнаружила его на месте. Материальный ущерб владелица оценила в 120 тысяч рублей.За сутки полицейские установили истинные обстоятельства случившегося.«Накануне ночью сын заявительницы, сев за руль маминой машины без прав, сбил лося. Испугавшись, он скрылся с места ДТП. Узнав об аварии, мать заявила в полицию об угоне», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.На допросе она призналась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.