Более 40 мигрантов задержаны в общежитии одного из образовательных учреждений Владимирской...

Более 40 мигрантов задержаны в общежитии одного из образовательных учреждений Владимирской областиВо Владимирской области в результате рейдовых мероприятий выявлены факты незаконного пребывания иностранцев на территории Российской Федерации.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, в общежитии одного из образовательных учреждений Владимирской области задержаны более 40 граждан из стран СНГ. В регион они прибыли для работы в организациях, выполняющих подрядные работы на различных строительных площадках.Сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении, уточняет пресс-служба УМВД по Владимирской области.По решению суда 34 гражданина одной из среднеазиатских республик оштрафованы и будут депортированы. Из них 10 - помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще 6 человек в настоящее время ожидают решения суда по административному делу.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: УМВД России по Владимирской области