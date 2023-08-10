Компенсировать вырубленные насаждения новыми посадками не планируется

0,59 гектара леса вырубят во Владимире ради строительства дороги к новому коттеджному поселку. Об этом сообщает со ссылкой на постановление, подписанное мэром города Дмитрием Наумовым.Отмечается, что дорогу длиной около 150 метров построят перпендикулярно существующей трассе к коттеджному поселку «Ладога».Хотя для строительства дороги и придется частично вырубить лес, компенсационные высадки проектом не запланированы.Напомним, лесному фонду Гороховецкого района на 2,3 млн рублей.