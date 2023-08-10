Основные торжества пройдут в первый день празднования. В этом году День города проводят в самом начале сентября, на старте учебного года и, вероятно, поближе к выборам. Программа праздника

Основные торжества пройдут в первый день празднования. В этом году День города проводят в самом начале сентября, на старте учебного года и, вероятно, поближе к выборам. Программа праздника будет называться «Владимир мудростию предков и силою юных храним». Старт гуляниям дадут в полдень на Соборной площади. В парках, на улицах и в микрорайонах Владимира в течение