Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе М7 во Владимирской области В Петушинском...

Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе М7 во Владимирской областиВ Петушинском районе, на трассе М7 сегодня в три часа ночи фура с посылками протаранила отбойник.Выехала на встречную полосу. Пострадали два легковых автомобиля. Водитель и пассажир Фольксвагена попали в больницу. На участке образовалась внушительная пробка. По всей вероятности, водитель большегруза просто заснул за рулем.