Две трагедии за один день: на водоемах Владимира утонули мужчина и женщина Сразу два человека...

Две трагедии за один день: на водоемах Владимира утонули мужчина и женщинаСразу два человека утонули на водоемах областной столицы.Днем очевидцы сообщили об утонувшей на Добросельском пруду женщине.А после в Клязьме в окрестностях микрорайона Оргтруд было обнаружено тело мужчины - из воды его вытащили спасатели дежурной смены аварийно-спасательной службы региона.Причины гибели устанавливаются.