Также изменится движение общественного транспорта

Движение по улице Мира от улицы Полины Осипенко до улицы Усти-на-Лабе перекроют во Владимире с 22:00 11 августа до 24:00 13 августа.Как сообщает городская администрация, ограничение движения связано с работами на тепловых сетях.Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по по улицам Полины Осипенко, Северной, Усти-на-Лабе и Луначарского.Также из-за этого изменится движение общественного транспорта. Подробности изменения маршрутов можно узнать мэрии Владимира.Напомним, мост через Мжару в Суздале до октября 2023 года.