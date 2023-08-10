Против бывшего сотрудника ИК-7 УФСИН России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.

Против бывшего сотрудника ИК-7 УФСИН России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.Правоохранители полагают, что обвиняемый открыл постороннему лицу сведения под грифом «совершенно секретно». Известно, что в действиях экс-сотрудника исправительной колонии не было обнаружено признаков госизмены и шпионажа.