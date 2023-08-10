Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда Близкие люди рассказала, что...

Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди" рассказала, что сегодня нужно нашим землякам на фронтеПочему сегодня время становится ближе? Что сегодня нужно нашим землякам на фронте? О ежедневном сборе помощи на передовую и главных направлениях работы "Вестям" рассказала Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди".С Еленой Гараниной беседовала Мария Платанюк.