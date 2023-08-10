В посёлке дружба Камешковского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

В посёлке дружба Камешковского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Владимирской области.В организованном по такому случаю мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения региона Алексей Богатырёв, глава районной администрации Анатолий Курганский и заместитель председателя областного ЗС Вячеслав Картухин.Первых пациентов учреждение примет после 15 августа 2023 года. ФАП будет обслуживать более тысячи жителей окрестных сёл и деревень.Как сообщил главврач Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин, в следующем году в районе откроют ещё два ФАПа – в селе Потакино и деревне Новки.