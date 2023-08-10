Глава города Владимира Дмитрий Наумов и директор Владимирского филиала Т Плюс Роман Сорокин...

Глава города Владимира Дмитрий Наумов и директор Владимирского филиала "Т Плюс" Роман Сорокин проверили ход реконструкции теплосетейДиректор Владимирского филиала "Т Плюс" Роман Сорокин и глава города Владимира Дмитрий Наумов проверили ход реконструкции теплосетей на важных для города участках. Как проходят работы на улице 9-го января? И когда завершится реконструкция? Подробнее - в нашем репортаже.Реконструкция теплосетей на улице 9-го января близится к финалу. Трубы здесь не меняли с 87-го года. Ранее здесь проходили только плановые ремонты. Под контролем специалистов - 487 метров. Новые трубы изолированы и оснащены системой оперативно-диспетчерского контроля.Роман Сорокин, директор Владимирского филиала "Т Плюс":- Стараемся, когда делаем новые магистрали, чтобы как можно меньше было затруднений для жителей. Приходится перекрывать, но стараемся выбирать участки и прокладывать параллельно с этим, чтобы не останавливать горячее водоснабжение.Для этого энергетики монтируют шунтирующий водопровод. После завершения реконструкции, территорию благоустроят.Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера Владимирского филиала "Т Плюс":- Является одной из самых главных артерий тепловых сетей города Владимира. Они обслуживают и обеспечивают горячей водой и теплоснабжением в отопительный период примерно 45-50 процентов всего населения Владимира.Всего в межотопительный сезон Владимирский филиал заменит больше десяти километров тепловых сетей и двенадцать - тепловой изоляции. Выполнено 60 процентов работ. На ремонт "Т Плюс" направила шестьсот тридцать миллионов рублей. Отставания по графику нет, несмотря на капризы погоды. На финальном этапе перекладка сетей на Полины Осипенко и 1-й Пионерской. Монтажные работы ведутся на улицах Труда, Фейгина, Погодина и Гражданской.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Это не просто улучшение качества, но и создание перспективного вопроса. Сейчас рассматривается больше увеличение и возможность использования разных территорий в городе, что необходимо учитывать и в инженерной инфраструктуре.Идёт реконструкция оборудования на котельных Юго-Западного района и 301 квартала. К началу отопительного сезона специалисты закончат установку новых котлов с высоким КПД и минимальным влиянием на окружающую среду. Ресурсоснабжающая компания подчёркивает - все работы завершатся до 31-го августа.Мария Городская, Александр Голубев, "Вести-Владимир".