Рабочие из Владимирской области начали ремонтировать музыкальную школу им. Переяславских в Докучаевске.

Рабочие из Владимирской области начали ремонтировать музыкальную школу им. Переяславских в Докучаевске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Бригада отделочников из четырёх жителей Камешковского района займётся восстановлением санитарных комнат. Все необходимые для проведения работ материалы, в том числе сухие смеси, шпатлевку, стяжку для пола, плиточный клей и шифер, строители привезли с собой.