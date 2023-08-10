Звездная мама двоих детей Регина Тодоренко презентовала младшего наследника.

Звездная мама двоих детей Регина Тодоренко презентовала младшего наследника.История рождения второго сына этой чудесной женщины тянет на целую книгу. Звезда шоу "Орел и решка" произвела на свет малыша по имени Мир в бассейне с водой. В это время на нее смотрел трехлетний сын Майкл. Вспоминая процесс, Регина Тодоренко призналась, что испытала возбуждение. Роды, по ее словам, не медицинская процедура, а явление сексуальной жизни.Ведущая уже переквалифицировалась в писательницу. Если и выпустит бестселлер о случившемся инциденте, наверняка не хуже Пушкина. Ну а пока нам остается наслаждаться лишь краткими весточками о жизни сладкого крохи. С такой мамой, как Регина Тодоренко, мальчик растет в шоколаде."Сын становится самостоятельным. Уже болтает: "папа", "ба-бах", "туда", "дай", "на", "папа там", "баба", "отой (открой)", и лает как собака. Начал есть ложкой (как на ), вилкой лучше. Делает делишки на горшок пока через раз, но удивляется и радуется", — представила ребенка во всей красе Регина Тодоренко.В планах у знаменитой мамы поиграть с чадом в сложные игры. "Как же меня радует, что сейчас можно получить информацию в течение часа, а ведь раньше все мы ходили в библиотеку", — отметила телезвезда.Ранее "Дни.ру" писали, что ее старший сын Майкл в три года узнал разницу между мальчиками и девочками. Регина Тодоренко обеспечила наследника тематической литературой и показала картинки. А муж звезды Влад Топалов прочитал ребенку лекции об интимной гигиене.