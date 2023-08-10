Московский блогер и филантроп Федор Савинцев выкупил усадьбу Крестьяниновых в поселке Мстера Вязниковского района. Дом относится к 19-ому веку, рассказал Федор на дзен-канале. У

Московский блогер и филантроп Федор Савинцев выкупил усадьбу Крестьяниновых в поселке Мстера Вязниковского района. Дом относится к 19-ому веку, рассказал Федор на дзен-канале. У промышленника Василия Крестьянинова было два дома – кирпичный и деревянный. Второй он привез из Нижнего Новгорода, предположительная дата постройки – 1870 год. Именно в нем сейчас ведутся реставрационные работы. Блогер из