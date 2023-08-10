Произойдёт это в десять вечера в пятницу, 11 августа, и продлится до 00:00 воскресенья, то есть фактически до начала понедельника. Как сообщают в мэрии, ограничение движения связано с тем, что на

Произойдёт это в десять вечера в пятницу, 11 августа, и продлится до 00:00 воскресенья, то есть фактически до начала понедельника. Как сообщают в мэрии, ограничение движения связано с тем, что на отрезке от улицы Полины Осипенко до Усти-на-Лабе будут проводить работы на теплосетях. Автотранспорт направят в объезд по улицам Полины Осипенко, Северной, Усти-на-Лабе и Луначарского.