Наталья Бегунова, нотариус Гусь-Хрустального нотариального округа рассказала, как заключить договор...

Наталья Бегунова, нотариус Гусь-Хрустального нотариального округа рассказала, как заключить договор о покупке или продаже жилья на расстоянииКак заключить договор, например, о покупке или продаже жилья, на расстоянии, без переездов и личной встречи сторон? С помощью дистанционной сделки, - отвечают специалисты. Впереди рубрика "Нотариус советует", и сегодня наш эксперт - Наталья Бегунова, нотариус Гусь-Хрустального нотариального округа.