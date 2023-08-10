В деревне Ильино Гусь-Хрустального района 9 августа случился пожар, уничтоживший трёхквартирный жилой дом и сараи.

В деревне Ильино Гусь-Хрустального района 9 августа случился пожар, уничтоживший трёхквартирный жилой дом и сараи. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Спасатели приняли сообщение о возгорании в 23.53 и немедленно выехали на место ЧП. Пламя тушили 16 человек личного состава и 5 машин. Площадь пожара составила около 250 кв. метров.О пострадавших людях информации нет. Точная причина происшествия устанавливается.