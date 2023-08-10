Участок дороги открыли для движения на 10 дней раньше срока. Рабочие в ускоренном темпе, меньше чем за месяц отфрезеровали старое покрытие, вынули грунт, уложили 1,5 тысячи квадратных метров

Участок дороги открыли для движения на 10 дней раньше срока. Рабочие в ускоренном темпе, меньше чем за месяц отфрезеровали старое покрытие, вынули грунт, уложили 1,5 тысячи квадратных метров геосинтетического материала, возвели основание из песка и щебня, уложили 3 слоя асфальтобетонного покрытия, установили 10 столбов освещения и 400 метров бортового камня. Как сообщает подрядчик, ДСУ-3, сейчас