На трассе М-5 Урал под Самарой произошла ужасная авария. У большегруза лопнуло колесо, и он вылетел на встречную полосу, столкнувшись с двумя легковушками. Автоцистерна опрокинулась и ..

На трассе М-5 "Урал" под Самарой произошла ужасная авария. У большегруза лопнуло колесо, и он вылетел на встречную полосу, столкнувшись с двумя легковушками.Автоцистерна опрокинулась и взорвалась, огонь перекинулся на иномарку. Водитель и пассажир не успели выбраться из машины, они погибли. Водителя бензовоза госпитализировали. Кадры с места ДТП показывает .