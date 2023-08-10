После укуса клеща ребенка госпитализировали в ОДКБ города Владимира Мальчика укусил клещ. Родители...

После укуса клеща ребенка госпитализировали в ОДКБ города ВладимираМальчика укусил клещ. Родители вытащили его и выкинули, решив не сдавать на анализ в лабораторию. Позже у маленького пациента появились головные боли, сильная утомляемость, боли в шее. Сдали кровь, тут и выявили повышенный титр антител G к боррелиям, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В случае с боррелиями - определение антител это уже повод начать лечиться, так как может развиться болезнь Лайма, которая поразит нервную систему и сердце.Ребенка госпитализировали в неврологическое отделение ОДКБ. Лечение было длительное. Сейчас курс пройден.Сейчас мальчика выписали. Он полностью здоров.Напомним, что это уже не первый случай в регионе, когда боррелиоз протекает в тяжелой форме. А вот в начале августа во Владимирской области с ребенка сняли первого клеща-переносчика вирусного энцефалита.Фото pxfuel.com