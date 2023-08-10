Роспотребнадзор: ВОЗ выявила новую линию ковида EG.5 "эрис".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала наблюдение за относительно новым вариантом коронавируса. Он получил название EG.5 "эрис". Об этом сообщает Роспотребнадзор."Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию EG.5 ("эрис") в перечень вариантов под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются 17.02.2023 г.", — говорится в комментарии пресс-службы ведомства.По данным ВОЗ, частота выявления "эрис" в мире растёт и уже составляет 11,6% от общего количества. У этой разновидности коронавируса эффективность распространения выше, чем у вариантов-предшественников "арктур" и "кракен". Пока "эрис" попадается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. Всего в 51 государстве. Среди них и Россия. В нашей стране зафиксировано 17 случаев заражения."В целом, по оценке ВОЗ, наблюдается рост доли EG.5, более эффективное распространение и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания", — пояснили в Роспотребнадзоре.Там рассказали, что симптомы при заражении "эрис" такие же, как и при других: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Заболевание может вызвать тяжёлые последствия у людей с ослабленным иммунитетом. Тем более, что "эрис" более "конкурентоспособен", чем другие его предшественники, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.