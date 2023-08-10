В Кремле прошло совещание по вопросам развития строительной отрасли. В частности, зашла речь и о городе Владимире. Марат Хуснуллин рассказал президенту России Владимиру Путину, что, когда

В Кремле прошло совещание по вопросам развития строительной отрасли. В частности, зашла речь и о городе Владимире. Марат Хуснуллин рассказал президенту России Владимиру Путину, что, когда началось строительство трассы Москва – Казань, во Владимире активизировалось строительство жилья. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России У нас во Владимире ввод жилья на душу населения стал 0,9 метра