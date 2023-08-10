Пушистик из владимирского приюта Валенты ищет заботливых хозяев А теперь время рубрики Хочу...

Пушистик из владимирского приюта "Валенты" ищет заботливых хозяевА теперь время рубрики "Хочу домой!". О кошках и собаках, которые остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом.Телефон приюта: 8-904-959-68-69Сегодня наш пушистик из "Валенты". Изя-обаятельный тюфяк. Он же - "рыжее солнышко", шутят волонтеры. У Изи добродушный, спокойный и ласковый нрав. Кот молодой, привитый, с хорошими привычками.Информация по телефону и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.