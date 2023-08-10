Ежегодно педагоги уносят домой охапки цветов, когда отмечают День Знаний. Дарить букеты не воспрещается, но есть более рациональный вариант подарка – книга.

Ежегодно педагоги уносят домой охапки цветов, когда отмечают День Знаний. Дарить букеты не воспрещается, но есть более рациональный вариант подарка – книга.Розы и хризантемы разлетаются в канун учебного года как горячие пирожки. Флористы в бешеном ритме выполняют заказы, чтобы каждый ученик смог принести на линейку цветочную композицию.При этом бутоны зачастую быстро вянут, листья желтеют и от подарков учителю остается только память. Поэтому 1 сентября можно отступить от вечных традиций и вручить педагогу вещь, которая прослужит долго и даже может передаваться по наследству.Редакция "Восток-Медиа" советует преподнести "путешествие в книжную вселенную". Это может быть занятная профессиональная литература, чтобы учитель тоже набирался знаний параллельно с учениками. Еще можно подарить сборник рассказов, пишет интернет-издание .Даже если вдруг книга не понравится, преподаватель легко сможет обменять ее путем буккроссинга. Поэтому не бойтесь ошибиться и помните, что главное — внимание. А подарок это лишь приятное дополнение в праздничный день.Предлагаем ознакомиться с о здоровье и благополучии. Корреспонденты "Дни.ру" собрали книги, которыми точно захочется поделиться.От йоги и медитации до здорового питания и спорта — выбор за вами.