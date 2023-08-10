Российские велогонщицы оценили качество дороги на четвертом этапе федеральной трассы М-12 во...

Российские велогонщицы оценили качество дороги на четвертом этапе федеральной трассы М-12 во Владимирской областиУже в сентябре этого года Владимир и Муром будут в двух-трёх часах доступности от Москвы. На четвёртом этапе федеральной трассы М-12 дорожное полотно практически готово к запуску. Первыми качество новой дороги оценили российские велогонщицы. Слово-Марии Платанюк.Железные кони наготове. Спортсменки полны решимости. Это последние минуты перед стартом. Велогонщицы отправятся покорять дистанцию из Владимирской области. Финишируют уже в Нижегородской.- Под 14-ым номером Степанида Пасечник, представляющая Подмосковье. А теперь - Евгения Третьякова.Сильнейшие в велосипедном спорте девушки оценят качество дороги на 4-ом этапе М-12. Участок федеральной автомагистрали стал трассой Чемпионата России среди женщин и всероссийских соревнований среди юниорок.- За линию отходите все, за линию.Это первый мощный старт на объекте, подчёркивает Виталий Шмаров, руководитель проектного офиса М-12 Государственной компании "Автодор". Возможность проехать по новой дороге появилась у спортсменок благодаря высокому уровню организации работы дорожников и мостостроителей. График опережают на 10 месяцев. Уже в сентябре Владимир и Муром будут в 2-3 часах доступности от Москвы.Виталий Шмаров, руководитель проектного офиса М-12 ГК "Автодор":- Буквально через месяц здесь уже поедут машины и не будет возможности прокатиться по этому уникальному участку, через главный мост, через дорогу, пересечь 2 субъекта Российской Федерации и границу, которая проходит по реке Оке.Велогонщицы едут по мосту, который соединил берега Оки. Уникальная вантовая переправа войдёт в учебники по дорожному строительству, говорят её создатели. Длина моста через Оку, который связал Владимирскую область и Нижегородчину- почти полтора километра. Гонка- скоростная. Качество покрытия на трассе М-12 - идеальное.Протяженность этого этапа новой федеральной автомагистрали- 124 километра. Участок проложил удобный и комфортный путь из Центрального федерального округа в Приволжский. Сейчас завершаются работы по обустройству полосы отвода, энергоснабжению. Монтируют металлические барьеры, наносят горизонтальную дорожную разметку. Трудятся 1225 человек и 357 единиц техники. Строительство М-12 ведётся в рамках национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры".- На финише, прорывается под двадцатым номером.Дистанции - в 54 с половиной и в 111 километров. Победительница Валерия Захаркина больше сотни километров преодолела за 3 часа. Все спортсменки высоко оценили качество и ровность покрытия автомагистрали М-12. Чемпионкам вручили памятные медали. Материал символичен. Награды изготовили из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Его использовали в верхнем слое покрытия М-12.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы государственной компании "Автодор".