Синоптики предсказали жителям Владимирской области спад ночных температур.
11 августа во...
Синоптики предсказали жителям Владимирской области спад ночных температур.
11 августа во Владимирской области ожидается до +30°C. Преимущественно — облачно, без осадков.
Давление будет постепенно снижаться — до 752 мм. ртутного столба.
Влажность воздуха высокая — 74%. Ветер — юго-восточный, 2 метра в секунду.
Спокойное магнитное поле.
Синоптики отмечают, что ночные температуры будут постепенно снижаться.
Так, если 11 августа прогнозируется до 18-19°C, то 12 и 13 августа ожидается 15-17°C тепла.
Народный прогноз погоды и приметы на 11 августа:
«Солнечный день - начало сентября будет жарким», «Если весь день туман – осень ожидается теплой, а год урожайным», «Овес зеленый – осенью ждите дожди», «Грибов нет в лесах – к снежной зиме», «Заморозки утром — к скорым холодам и ранней осени».
Фото: pxfuel.com