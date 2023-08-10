Синоптики предсказали жителям Владимирской области спад ночных температур. 11 августа во...

Синоптики предсказали жителям Владимирской области спад ночных температур.11 августа во Владимирской области ожидается до +30°C. Преимущественно — облачно, без осадков.Давление будет постепенно снижаться — до 752 мм. ртутного столба.Влажность воздуха высокая — 74%. Ветер — юго-восточный, 2 метра в секунду.Спокойное магнитное поле.Синоптики отмечают, что ночные температуры будут постепенно снижаться.Так, если 11 августа прогнозируется до 18-19°C, то 12 и 13 августа ожидается 15-17°C тепла.Народный прогноз погоды и приметы на 11 августа:«Солнечный день - начало сентября будет жарким», «Если весь день туман – осень ожидается теплой, а год урожайным», «Овес зеленый – осенью ждите дожди», «Грибов нет в лесах – к снежной зиме», «Заморозки утром — к скорым холодам и ранней осени».Фото: pxfuel.com