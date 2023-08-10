Смотрите Вести в 9 утра: урожайность - 40 центнеров с гектара. Намолотили на рекорд -...

Смотрите "Вести" в 9 утра: урожайность - 40 центнеров с гектара.Намолотили на рекорд- Урожайность - 40 центнеров с гектара. Первые результаты уборочной кампании в Меленковском районе.Прискорбное зрелище- Замусоренный погост наступает на село. Жители Троицко-Никольского Ковровского района требуют привести в порядок местное кладбище.Лучше в бассейн- Эта вода может не только освежить. К чему может привести купание в городском фонтане?