Пострадавших нет.

Пострадавших нет.Около четырех часов утра силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", – уточнил градоначальник.Накануне мэр об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО. Один дрон уничтожили в районе Домодедово, другой – у Минского шоссе.В минувшее воскресенье в районе 11 часов утра попытка прорыва беспилотника на Москву. В аэропорту Внуково ввели временное ограничение на прием и отправление самолетов.В ночь на 1 августа при повреждения получил фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".