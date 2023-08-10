В гибели утонувших в водоемах Владимира женщины и мужчины нет ничего криминального. Об этом «Шестому каналу» сообщили в Следственном комитете. За вчерашний день были обнаружены два тела:

В гибели утонувших в водоемах Владимира женщины и мужчины нет ничего криминального. Об этом «Шестому каналу» сообщили в Следственном комитете. За вчерашний день были обнаружены два тела: женщина в Добросельском пруду микрорайона Доброе и мужчина в Клязьме в окрестностях микрорайона Оргтруд. Установлены личности обоих утонувших. Женщине 29 лет, мужчина оказался молодым человеком 21 года. Парня