Стали известны результаты проб воздуха с места пожара в Ковровском районе. Специалистами также...

Стали известны результаты проб воздуха с места пожара в Ковровском районе.Специалистами также были взяты пробы воздуха на месте недавнего пожара в Ковровском районе. Напомню, в поселке Гигант загорелся цех по производству акриловых ванн.Крупный пожар охватил площадь в четыре тысячи квадратов. Горение сопровождалось густым черным дымом. Всего было взято 60 проб в 4х контрольных точках, в том числе на территории Детского сада номер 16. В результате, превышение по оксиду углерода и формальдегиду зафиксировано только в образцах, собранных в момент пожара. Повторный анализ нарушений гигиенических нормативов не выявил.