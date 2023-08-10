Строители из Камешковского района приступили к ремонту музыкальной школы в Докучаевске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. В Донецкую республику

Строители из Камешковского района приступили к ремонту музыкальной школы в Докучаевске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. В Донецкую республику приехали четыре отделочника из 33-его региона. Они будут ремонтировать санитарные комнаты в музыкальной школе имени Переяславских. Строители привезли с собой сухие смеси, штукатурку, шпатлевку, грунтовку, стяжку для пола, плиточный клей, шифер и прочее.