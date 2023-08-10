С января по июль 2023 года со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 1 млн пассажиров, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июль 2023 года со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 1 млн пассажиров, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.Сегодня двухэтажные поезда ходят по четырём маршрутам от Москвы до Казани, Ижевска, Чебоксар и Йошкар-Олы. Пассажирские вагоны оборудованы современным оборудованиям, установками для поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетами. В каждом купе имеются розетки.Кроме того, двухэтажные поезда приспособлены для маломобильных граждан. В частности, здесь есть вагон со специальным купе и подъёмник для инвалидной коляски. Шрифтом Брайля продублирована важная для пассажиров информация.