В Александрове местной жительнице незаконно отказывали в назначении ежемесячного пособия на...

В Александрове местной жительнице незаконно отказывали в назначении ежемесячного пособия на ребёнка.Выяснилось, что женщина неоднократно обращалась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области с заявлением о назначении ежемесячной выплаты.Как сообщает региональная прокуратура, ей было отказано в связи с имеющейся (и представленной УГИБДД УМВД России по Владимирской области) информацией о наличии в собственности её супруга трёх транспортных средств.«В дальнейшем надзорные мероприятия показали, что отделом судебных приставов Александровского района на указанные автомобили наложены ограничения на совершение регистрационных действий. На это женщина неоднократно указывала...» - уточняют в пресс-службе.По результатам проверки прокуратурой в адрес УГИБДД ОМВД России Владимирской области внесено представление, а в адрес отделения фонда пенсионного и социального страхования направлена соответствующая информация.Лишь после вмешательства прокуратуры выплата женщине всё же была назначена.Фото: pxfuel.com