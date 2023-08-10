В Александрове местной жительнице незаконно отказывали в назначении ежемесячного пособия на...
В Александрове местной жительнице незаконно отказывали в назначении ежемесячного пособия на ребёнка.
Выяснилось, что женщина неоднократно обращалась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области с заявлением о назначении ежемесячной выплаты.
Как сообщает региональная прокуратура, ей было отказано в связи с имеющейся (и представленной УГИБДД УМВД России по Владимирской области) информацией о наличии в собственности её супруга трёх транспортных средств.
«В дальнейшем надзорные мероприятия показали, что отделом судебных приставов Александровского района на указанные автомобили наложены ограничения на совершение регистрационных действий. На это женщина неоднократно указывала...» - уточняют в пресс-службе.
По результатам проверки прокуратурой в адрес УГИБДД ОМВД России Владимирской области внесено представление, а в адрес отделения фонда пенсионного и социального страхования направлена соответствующая информация.
Лишь после вмешательства прокуратуры выплата женщине всё же была назначена.
Фото: pxfuel.com