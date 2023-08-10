Ежегодный фестиваль ретро-техники состоится в эко-отеле «ВеЛес» под деревней Дворики Камешковского района. Праздник начнется 2 сентября в 12:00, сообщили организаторы в сообществе во

Ежегодный фестиваль ретро-техники состоится в эко-отеле «ВеЛес» под деревней Дворики Камешковского района. Праздник начнется 2 сентября в 12:00, сообщили организаторы в сообществе во «ВКонтакте». В выставке может поучаствовать любой владелец старых авто, мотоциклов или велосипедов. Главное, чтобы транспорт был выпущен не позднее 1985 года. Заявки на участие уже принимаются. Участники получают скидки на проживание в