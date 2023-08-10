В двух школах Владимирской области появились мобильные автогородки Безопасное лето. Сразу 2 школы...

В двух школах Владимирской области появились мобильные автогородкиБезопасное лето. Сразу 2 школы Муромского района оснастили мобильными автогородками.Они появились в Борисоглебской школе и школе посёлка Чаадаево. Передвижной автогородок- это набор технических средств и учебно-методических пособий. Благодаря им для детей проводят практические занятия "Юные водители", "Примерный пешеход", "Правила юного велосипедиста". С удовольствием такие уроки посещают ученики начальной школы. С помощью автогородка дети смогут не только закрепить полученные знания, но и отработать алгоритмы поведения в разных дорожных ситуациях.