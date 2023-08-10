Результаты лабораторных исследований воды, взятой в Верхнем Семязинском пруду и озере Глубоком, выявили несоответствие по микробиологическим показателям.

Результаты лабораторных исследований воды, взятой в Верхнем Семязинском пруду и озере Глубоком, выявили несоответствие по микробиологическим показателям. В пробах было обнаружено превышающее гигиенические нормы количество кишечной палочки, энтерококков и иных бактерий. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Купания в такой воде опасны для здоровья, имеются риски возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В связи с этим ведомство выдало предписание на время закрыть водоёмы для отдыхающих. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.