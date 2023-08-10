На улице Фурманова Коврова заработал очередной пункт отбора на службу по контакту.

На улице Фурманова Коврова заработал очередной пункт отбора на службу по контакту. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.В новом пункте есть кабинеты медицины, профотбора и инструктора. Главное неудобство заключается в том, что врачебную комиссию будущие военнослужащие вынуждены проходить во Владимире. Впрочем, в ближайшее время городские власти собираются решить это вопрос.Как отметил первый заместитель губернатора региона Дмитрий Лызлов, хорошим примером может стать работа подобного учреждения в Александрове. В местной больнице работает специалист, которому звонят из пункта и сообщают о прибытии добровольца. В медучреждении потенциального контрактника встречают и проводят осмотр без очереди.