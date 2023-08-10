В музее-заповеднике Александровская слобода отреставрирована уникальная братина Сияющий раритет...

В музее-заповеднике Александровская слобода отреставрирована уникальная братинаСияющий раритет уже вернулся в экспозицию "Дворцовая вотчина Романовых".Братина с особой историей вышла из-под умелых рук реставратора высшей категории Виктора Астафьева. БрАтина относится к редким именным экземплярам. Когда-то она принадлежала царице Марии Ильиничне Милославской, первой жене царя Алексея Михайловича. Об этом свидетельствует надпись на венце в трёх клеймах-лентах: "Государыни царицы и великой княгини Марии Ильиничны". Царица благодетельствовала Успенской обители- в стенАх бывшего Государева двора в Александровской слободе и сама неоднократно посещала монастрыь. А в 1698-ом по распоряжению Петра Первого сюда была сослана дочь Марии Ильиничны-Марфа Алексеевна. Среди предметов, принадлежавших царевне, была и серебряная братина матери. Раритет - один из первых драгоценных предметов, которые поступили в 1920-ом-от комиссии Главмузея.