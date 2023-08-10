Крупная авария произошла на трассе М-7 в деревне Липна. Около 3:40 ночи водитель фуры Мерседес вылетел на встречную полосу и врезался в две машины. Есть пострадавшие. 10 августа глубокой ночью

Крупная авария произошла на трассе М-7 в деревне Липна. Около 3:40 ночи водитель фуры Мерседес вылетел на встречную полосу и врезался в две машины. Есть пострадавшие. 10 августа глубокой ночью фура с товарами маркетплейса попала в аварию. За рулем находился 57-летний водитель. Сначала большегруз наехал на бордюр, затем пробил железное ограждение и выехал на встречку.