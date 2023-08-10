В природном заказнике «Окский береговой» Владимирской области был задержан браконьер со...

В природном заказнике «Окский береговой» Владимирской области был задержан браконьер со стерлядью.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка соблюдения законодательства о сохранении объектов животного мира в государственном природном заказнике регионального значения «Окский береговой».В вечернее время был замечен мужчина (житель села Ляхи), который с самодельной дюралевой лодки добывал рыбу запрещенными орудиями лова на Оке.«Длина сети, используемая браконьером, составила почти 60 метров...» - уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Злоумышленник успел поймать 12 рыб «густера» и 2 вида «стерляди».Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б, г» ч.1 ст.256 УК РФ («незаконная добыча водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства и других запрещенных орудий массового истребления водных биологических ресурсов...»).Уточняется, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Меленковского района.Фото: https://vk.com/vladprok33