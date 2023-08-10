В школах Собинского района откроются сразу три Точки роста Новые классы, современное...

В школах Собинского района откроются сразу три "Точки роста"Новые классы, современное оборудование для уроков физики, химии и биологии. В этом году в Собинском районе открываются три "Точки роста" по нацпроекту "Образование". Какие новые возможности они открывают для школьников? Расскажет Анастасия Сахарова.Одних учебников уже недостаточно. Теперь в сельских школах оборудование - как в настоящих лабораториях. В Лакинской школе дети смогут готовить химические препараты, измерять ток в цепи, ставить опыты. А данные с электронного микроскопа выводятся на экран.Алёна Ячкула, учитель биологии в школе №1 г.Лакинска:- Изображение строения крыла таракана. Как мы видим, увеличение довольно большое.Алёна Ячкула - еще недавно сотрудник наукограда "Пущино" в Подмосковье. Теперь учитель первой школы Лакинска, будет делиться знаниями по микробиологии со школьниками.Алёна Ячкула, учитель биологии школы №1 г.Лакинска:- Детям нужна наглядная наука. Когда мы можем немного популяризировать науку и рассказать просто о сложном, детей это мотивирует.Этот робот-манипулятор умеет выполнять лазерную гравировку, печатать в 3-D формате и даже рисовать. А специальный датчик демонстрирует изменения в кислотности среды. Результат можно сохранить в виде рисунка, графика или ПДФ-файла.Светлана Елисеева, учитель химии в школе №1 г.Лакинска:- Моя задача - привить любовь к химии. На моей памяти уже выросло много врачей. Химия - это не только медицина. Это еще и плюс новые технологии. Как Менделеев еще говорил: "За химией будущее. Широко простирает химия свои руки в дела человеческие.Ребята будут ставить эксперименты и вне уроков. И даже путешествовать в соседские Точки роста - в каждой школе оборудование разное.Егор Семахин, директор школы №1 г.Лакинска:- Занятия на этом оборудовании, уверен, даст ребятам выступать, побеждать в конкурсах, олимпиадах всероссийского и областного масштаба.А это уже Куриловская школа Собинского района. Здесь также уже почти готовы две лаборатории: физическая и химико-биологическая. И такие наборы позволят детям быть полностью подготовленными к ОГЭ. Директор школы и физик Валентина Фокина говорит: опыты у ребят - любимая часть учебного процесса.Валентина Фокина, директор куриловской школы Собинского района:- Сила тока в цепи. С ними мы определяем сопротивление различных элементиков.- Они иной раз говорят: У нас сегодня лабораторная работа? Практическая часть очень детям нравится.Сразу в трех школах Собинского района в этом году открываются подобные "Точки роста": Куриловской, Собинской и Черкутинской.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы сейчас создали в 13 школах эти точки роста. А всего в Собинском районе у нас 18 общеобразовательных школ. В планах у нас - открыть три точки роста на следующий год. И фактически мы закрываем все потребности во всех наших школах.Сельские ребята в Точке роста смогут попробовать себя в качестве ученых: биологов, физиков и химиков. А затем.. Превратить это в настоящую профессию. Владимирской области нужны молодые, образованные специалисты.Анастасия Сахарова. Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.