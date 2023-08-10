Владимирские поисковики готовятся извлечь из земли советский одномоторный истребитель Ла-5, потерпевший крушение во время Великой Отечественной войны.

Владимирские поисковики готовятся извлечь из земли советский одномоторный истребитель Ла-5, потерпевший крушение во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Останки самолета и лётчика покоятся под Воршей Собинского района на глубине от 4 до 8 метров. Боевая машина и её отважный командир пролежали в земле почти 80 лет. Чтобы определить их точное местонахождение, поисковикам потребовался не один год.Операция по подъёму советской техники запланирована на сентябрь 2023 года.