В Суздальском районе проведут проверку по факту длительного нерасселения жителей аварийных...

В Суздальском районе проведут проверку по факту длительного нерасселения жителей аварийных домовГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о длительном нерасселении аварийных многоквартирных домов в Суздальском районе. Поводом для дополнительной проверки стал репортаж "Вестей".Напомним, в селе Павловское жители сразу четырех домов на улице Центральной страдают от плесени, постоянных протечек. Гниль - и на крыше и в подвале. В трех верхних квартирах из четырех уже рухнули потолки. Люди вкладывают собственные средства в шестидесятилетний дом, которому осталось всего-ничего. Ситуацию усугубляет и строящаяся суздальская трасса, которая будет проходить у жителей фактически под окнами. Александр Бастрыкин поручил Следкому Владимирской области подготовить доклад об обстоятельствах, результатах и о мерах по восстановлению жилищных прав граждан.